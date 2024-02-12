شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الفتوى لـ قصواء الخلالي: المحتكر في النار.. والاستثمار في البنوك ليس ربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الافتاء، أن هناك الكثير من الشائعات الذي يتم تداولها من غير المتخصصين خاصة فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من على قناة "سي بي سي" أن إيداع الأموال في البنوك واستثمار البنوك ليس له علاقة بالربا، فهذا عقد جديد من التعامل يقع تحت مسمى التمويل والاستثمار، وهو أمر مستحسن وجائز شرعا، بل يدعى إليه المواطنين بدلا من اللجوء لطرق أخرى تجعلهم فريسة للنصب والاحتيال، وهو ما يتسدعي تصحيح المفاهيم في أذهان المواطنين.

وأوضح عمران، أنه من المحرم أن يحتكر أحد أقوات الناس وما يحتاجونه ويحجبونه عنهم، كما نرى الفترة الماضية من قيام بعض التجار والمحال بحجب السلع بغرض رفع سعرها، وهو ما حرمه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل المحتكرين من أهل النار.

وأضاف عمران، أنه يجب تعجيل إخراج أموال الذكاة وتقديم أمور عينية عبر المنافذ الذي توصل الأمر للمحتاجين الحقيقيين، وهو أمر يزيد من حسنات المحسن، خاصة أن الانفاق ساعة العسرة هو الإنفاق المتزايد من الحسنات، وهو ما قد يعد تفريجًا عن المواطنين.