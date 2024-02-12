لميس الحديدي: كل اللي هاجموا محمد صلاح لازم يعتذروا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

طالبت الاعلامية لميس الحديدي، باعتذار كل من هاجم اللاعب الدولي محمد صلاح عقب إصابته خلال مباراة منتخب مصر مع غانا ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في كوت ديفوار.

وقالت لميس، خلال برنامجها "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "أون"، مساء الأحد: صلاح لم يشارك في أي مباريات مع ناديه ليفربول حتى اليوم.

تابعت مقدمة "كلمة أخيرة": صلاح كان عنده مباريات مهمة مع ليفربول ولم يستطع أن يشارك فيها، وحتى الآن لا يزال يتلقى العلاج من إضصابته بشد في العضلة الخلفية .

وأكملت: اتحاد الكرة خرج يقول لنا أن الاصابة تتطلب أسبوعين فقط حتى يتعافى، وقد يمكنه اللحقاق بمباريات دور الثمانية، النهاردة نهائي كأس الأمم ولم يلعب محمد صلاح أي مباراة مع ناديه، مضيفة: أعتقد أن السبب الحقيقي وراء إثارة كل هذا اللغلط كان اتحاد الكرة نفسه.

وأوضحت لميس: ممكن يكون الطبيب كتب حاجة والاتحاد قرر تجميل الامور كعادته، هذا اللغط أظهر صلاح وكأنه مهتم بمصلحته الشخصية وسافر تاركا المنتخب، اتحاد الكرة لم يقل الحقيقة وترك صلاح فريسة لمهاجميه وحق عليهم الاعتذار لنجم منتخب مصر.