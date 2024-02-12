شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين: الشركة المتحدة استجابت لعلاج صحفيين كبار بملايين الجنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد البلشى نقيب الصحفيين، إن مجلس النقابة يسعى دائما لتطوير العيادات داخل المبنى، مشيرًا إلى أنه طلب من اللجان النقابية فتح مجالات أوسع للتعاقد في المحافظات.

وأكد نقيب الصحفيين أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تستجيب لمطالب النقابة بشأن علاج بعض الصحفيين الكبار على نفقة الشركة، مؤكدًا أن تكلفة علاج بعض الحالات التي تكفلت بها الشركة المتحدة وصلت لملايين.

أوضح البلشي خلال لقائه ببرنامج "في المساء مع قصواء" تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع من على قناة "سي بي سي" أن مشروع العلاج بالنقابة يعاني من عجز شديد، وبه الكثير من الأزمات، وهناك مشكلات تراكمت نتيجة عدم المراجعة، وهناك تطلعات بالتوسع وأن يكون هناك تأمين صحي جيد، ولكن هناك عدم استجابة من قبل التأمين الصحي، متسائلًا : لماذا يتم تعطيل بروتوكولات قد تسمح الاستفادة للصحفيين..؟