شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط شهداء ومصابين في قصف إسرائيلي عنيف على رفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت في تنفيذ عملية عسكرية على مدينة رفح الفلسطينية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بسقوط شهداء ومصابين في قصف إسرائيلي مكثف وأحزمة نارية على رفح جنوب قطاع غزة. يأتي ذلك على وقع سماع دوي اشتباكات وقصف مدفعي وغارات مكثفة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

فيما أعلنت وسائل إعلام عن وقوع اشتباكات إسرائيلية كثيفة تدور بالقرب من محيط المستشفى الكويتي في رفح.

وقد حذر المجتمع الدولي، حكومة الاحتلال الإسرائيلية من شن عملية عسكرية على رفح الفلسطينية، وسط تكدس لملايين النازحين من غزة.