شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تعقد مقرأة لأوائل الأسر القرآنية بمسجد الإمام الحسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق وزارة الأوقاف في إطار اهتمامها بالقرآن الكريم وتكريم أهله وإكرام حفظته ، والعمل على إبراز النماذج المتميزة منهم المقرأة القرآنية لأوائل الأسر القرآنية في مسابقات الأوقاف ، اليوم الإثنين الموافق 12 فبراير 2024م بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة ، بعد صلاة الظهر، وهم :

1. سعد محمد سعد عيسى

2. سعيد محمد سعد عيسى

3. عبد العزيز محمد سعد عيسى

4. أحمد غازي أحمد الزياتة

5. السيدة غازي أحمد الزياتة

6. صالح غازي أحمد الزياتة

7. عبد الله سعيد بيومي

8. أحمد سعيد بيومي

9. محمد سعيد بيومي

من ناحية أخرى، وفي إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي، تقام يوم السبت القادم الموافق 17/2/2024م بعد صلاة العشاء "ندوات الإفتاء والتثقيف الفقهي" وعددها (48) ندوة، تحت عنوان " بعنوان "الزكاة .. فضلها وأحكامها وأنصبتها " .