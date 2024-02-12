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تعرف على موعد آخر قطار للعاصمة الإدارية والتقائه بالمترو

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد قيام آخر قطار LRT من وإلى العاصمة الإدارية، وكذلك مواعيد آخر قطار بالخط الثالث للمترو وموعد التقائه بخطى المترو الأول والثاني. 

 

القطار الكهربائي الخفيف LRT: 

قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور لمدينة الفنون والثقافة 21:30 م

 

قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور لمدينة المعرفة 21:45 م 

 

قيام آخر قطار من محطة مدينة الفنون والثقافة إلي عدلي منصور 22:05 م 

 

قيام آخر قطار من محطة مدينة المعرفة إلي عدلي منصور 22:10 م 

 

الخط الثالث للمترو :

 

قيام آخر قطار بالخط الثالث من عدلى منصور في اتجاه الكيت كات 11:31 م

 

قيام آخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات في اتجاه عدلى منصور 12:05 ص

 

يتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثالث بمحطة جمال عبد الناصر الساعة 12:00 ص 

 

يتم مقابلة آخر قطار للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 12:00 ص

 

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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