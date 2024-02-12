شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد آخر قطار للعاصمة الإدارية والتقائه بالمترو والان مع تفاصيل الخبر
القطار الكهربائي الخفيف LRT:
قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور لمدينة الفنون والثقافة 21:30 م
قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور لمدينة المعرفة 21:45 م
قيام آخر قطار من محطة مدينة الفنون والثقافة إلي عدلي منصور 22:05 م
قيام آخر قطار من محطة مدينة المعرفة إلي عدلي منصور 22:10 م
الخط الثالث للمترو :
قيام آخر قطار بالخط الثالث من عدلى منصور في اتجاه الكيت كات 11:31 م
قيام آخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات في اتجاه عدلى منصور 12:05 ص
يتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثالث بمحطة جمال عبد الناصر الساعة 12:00 ص
يتم مقابلة آخر قطار للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 12:00 ص
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