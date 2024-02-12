شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: غزة تواجه المجاعة وواحد من كل 5 أطفال يعانى سوء تغذية حاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية مجددا اليوم الاثنين، إلى وقف إطلاق النار في الحرب الدائرة بين إسرائيل و قطاع غزة.

وأضاف تيدروس أدهانوم جيبريسوس على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي أن المساعدات التي قدمت للقطاع حتى الآن من حيث الإمدادات الطبية هي "قطرة في محيط الاحتياجات التي تزداد كل يوم".

وقال جيبريسوس، إن 15 فقط من أصل 36 مستشفى في غزة "لا تزال تعمل جزئيا أو بالحد الأدنى" من طاقتها وأن العاملين في مجال الإغاثة يبذلون قصارى جهدهم في ظل ظروف لا يمكن تصورها.

وأضاف جيبريسوس، خلال القمة العالمية للحكومات في دبي أن منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة تواصل الدعوة لإتاحة وصول آمن للعاملين في المجال الإنساني والإمدادات الإنسانية.

وأدت الحرب الإسرائيلية الدائرة منذ 4 أشهر في غزة إلى مقتل أكثر من 28 ألف شخص بحسب السلطات المعنية بالصحة، وقالت الأمم المتحدة، إن أكثر من 85 % من سكان غزة نزحوا وأن القطاع يواجه مجاعة حيث يعاني واحد من كل 5 أطفال دون سن الخامسة من سوء تغذية حاد.

وقالت إسرائيل الأسبوع الماضي إنها تخطط لشن هجوم على رفح، وهي آخر منطقة آمنة نسبيا في القطاع، وفر إلى المدينة أكثر من مليون نازح وأقاموا خياما في الشوارع وفي أماكن مفتوحة وعلى الشاطئ.

وقال جيبريسوسفى بيان له اليوم، "أشعر بالقلق بصفة خاصة إزاء الهجمات الأخيرة على رفح حيث فر غالبية سكان غزة من الدمار"

وأضاف "قدمنا حتى الآن 447 طنا من الإمدادات الطبية إلى غزة لكنها مجرد قطرة في محيط الاحتياجات التي تزداد كل يوم".