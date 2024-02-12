شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أعراض خفية للسكتة الدماغية.. لا تتجاهلها قد تسبب مضاعفات خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع Daily Express، أن هناك 3 أعراض رئيسية خفية للسكتة الدماغية يجب أن تنتبه إليها تعرف عليها..

يعد الكلام غير الواضح والضعيف والتدلي على جانب واحد من الوجه من أعراض السكتة الدماغية الشائعة التي يمكن اكتشافها بسهولة أكبر، ومع ذلك، فإن بعض مؤشرات السكتة الدماغية تكون أكثر دقة، واحدة من هذه العلامات الصامتة تشمل التوازن، يتضمن ذلك فقدان التوازن المفاجئ، وصعوبة المشي، والدوخة أو الدوار، والغثيان أو القيء.

يمكن رؤية علامة خفية أخرى للسكتة الدماغية في العيون، فجأة، أصبحت مشكلة الرؤية من إحدى العينين أو كلتيهما أمرًا يجب أن يؤخذ على محمل الجد.

يمكن أن تكون مشاكل الرؤية أحد الأعراض غير المعروفة لأنها غير معروفة على نطاق واسع لدى الجمهور كعلامة على الإصابة بالسكتة الدماغية.

وقال الموقع، إن السكتات الدماغية التي تؤثر على الفصوص الموجودة في الجزء الخلفي من الدماغ، تظهر عادة كمشكلة بصرية أكثر، يوضح مركز السيطرة على الأمراض العلامات الرئيسية وكيفية الاستجابة..

الصداع هو العرض الثالث للسكتات الدماغية التي تمر دون أن يلاحظها أحد، الصداع هو شكوى شائعة لدى الأشخاص الذين يعانون من السكتات الدماغية الإقفارية، حيث تقوم الجلطة الدموية بقطع الدم عن الدماغ، تعد السكتات الدماغية الإقفارية من أكثر السكتات الدماغية شيوعًا، وهي تمثل حوالي 85% من جميع السكتات الدماغية،

بالإضافة إلى ذلك، يمكن ملاحظة الصداع الشديد المفاجئ وانخفاض مستويات الوعي مع السكتات الدماغية النزفية.

وأوضح الموقع، إن السكتات الدماغية النزفية تحدث عندما تنفجر أحد الأوعية الدموية في الدماغ ويؤدي إلى نزيف داخل الجمجمة، تمثل السكتات الدماغية النزفية ما يقرب من 15% المتبقية من جميع السكتات الدماغية، عندما تتعامل مع صداع مفاجئ يمكن وصفه بأنه "أسوأ صداع في حياتك"، وتتعامل أيضًا مع بعض العلامات والأعراض التي تظهر مع السكتات الدماغية، والتي يمكن أن تشير إلى احتمالية تمزق تمدد الأوعية الدموية، "تحتاج إلى طلب رعاية فورية".