شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تؤكد لصندوق النقد الدولى استمرار جهود الإصلاح الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع كريستالينا جورجييفيا، مدير عام صندوق النقد الدولي.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لـ كريستالينا جورجييفيا، مدير عام صندوق النقد الدولي، أن الحكومة المصرية مستمرة في جهود الإصلاح الاقتصادي الشامل، التي تشمل من بين مستهدفات كثيرة، خفض معدلات التضخم ونسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي، كما أكد استمرار جهود دعم القطاع الخاص. وأشار رئيس الوزراء إلى استمرار الجهود المصرية على كافة الأصعدة من أجل التوصل لوقف إطلاق النار وإيجاد حل جذري للأزمة عبر إطلاق مفاوضات جادة بين الطرفين لإحلال السلام وتطبيق حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية المتفق عليها، وأن الدولة المصرية مستمرة كذلك في جهودها لتوفير المساعدات الإنسانية المطلوبة للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، موضحًا أنه تم تقديم 130 ألف طن مساعدات لأهالي غزة، من بينها 100 ألف طن مساعدات ساهمت بها مصر وحدها.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، على هامش مشاركته فى "القمة العالمية للحكومات ٢٠٢٤" المنعقدة فى دبي، كريستالينا جورجييفيا، مدير عام صندوق النقد الدولي، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمود محيى الدين، المدير التنفيذى بصندوق النقد الدولي. وقالت مدير عام صندوق النقد الدولى إنها متفهمة لتأثيرات التطورات الإقليمية على مصر، خاصة تطورات الحرب فى قطاع غزة، وتهديد أمن الملاحة فى البحر الأحمر، وأشارت إلى أن الصندوق يدعم الحكومة فى مجال الإصلاح الاقتصادى وكذا لضمان تنفيذ سياسات اجتماعية تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين المصريين خاصة محدودى الدخل. وزير المالية: الاقتصاد المصرى يتمتع بمزايا تنافسية أكثر تحفيزًا للاستثمار والتصدير عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع أنور المضف وزير المالية، وزير دولة الشئون الاقتصادية والاستثمار الكويتي، على هامش مشاركتهما في منتدى المالية العامة الثامن بدبي؛ لمناقشة سبل تعميق العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول آليات التعامل مع التحديات العالمية الراهنة. وزير المالية: الاقتصاد المصرى يتمتع بمزايا تنافسية أكثر تحفيزًا للاستثمار والتصدير

استجابت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء لاستغاثة أحد المواطنين والذي يُعاني من السمنة المفرطة، حيث يتجاوز وزنه 250 كيلو جراما تقريبا، مما أدى إلى إصابته بتقوس في عظام القدمين، بالإضافة إلى إصابته بقصور في الأوعية الدموية بهما، مع تيبس بكامل عضلات الجسم، مما أفقده القدرة على الحركة منذ أكثر من خمس سنوات، مطالباً بنقله لأحد المستشفيات الحكومية المتخصصة لفحص حالته وعلاجه على نفقة الدولة.

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون رعاية حقوق المسنين مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون رعاية حقوق المسنين وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، و النائبة نشوى الديب وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع. بدأت محافظة الجيزة استعداداتها لاستقبال شهر رمضان الكريم، وذلك بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والتوسع في إنشاء شوادر ومنافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة؛ لتوفير احتياجات المواطنين وتخفيف العبء عنهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة. إنشاء 10 معارض لـ"أهلا رمضان" فى الجيزة لتوفير السلع بأسعار مخفضة

رئيس الوزراء لـ"صندوق النقد الدولى": الحكومة مستمرة فى جهود الإصلاح الاقتصادى.. وقدمت 130 ألف طن مساعدات لأهالى غزة منها 100 ألف طن ساهمت بها مصرصندوق النقد لـ رئيس الوزراء: ندعم الحكومة في مجال الإصلاح الاقتصاديمنظومة الشكاوى الحكومية تستجيب لمريض سمنة مفرطة فقد القدرة على الحركة

أفادت قناة "اكسترا نيوز" فى خبر عاجل نقلا وكالة الأنباء الفلسطينية: اندلاع مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مدينة البيرة بالضفة الغربية. قال الحوثيون: استهدفنا سفينة أمريكية بعدد من الصواريخ البحرية في البحر الأحمر والإصابة دقيقة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة القاهرة الاخبارية. الحوثيون: استهدفنا سفينة أمريكية بصواريخ فى البحر الأحمر والإصابة دقيقة

اندلاع مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال فى مدينة البيرة بالضفة الغربية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

طقس اليوم.. ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة صباحا والصغرى بالقاهرة 16 درجة

كشف الإعلامى أحمد شوبير موقف النادى الاهلى من ملف تمديد نجومه محمد هانى ومحمد عبد المنعم وعمرو السولية والتونسى على معلول. وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "هناك استقرار داخل الأهلى على تعديل وتمديد عقد محمد عبد المنعم وترضيته بالشكل المناسب لجهوده مع الفريق، وعلى نفس الوتيرة هناك اقتناع تام بتمديد تعاقد محمد هانى، وكذلك عمرو السولية، ولكن سيتم معرفة موقف اللاعب وبعدها حسم ملف تمديد تعاقده مع القلعة الحمراء".

الأهلى يستقر على تمديد عقود هانى والسولية وعبد المنعم ويؤجل معلول