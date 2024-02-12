شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الفاكهة اليوم الإثنين فى أسواق الجملة والان مع تفاصيل الخبر
وكانت الأسعار كالتالى:
برتقال بلدي 5,5 – 7.5 جنيه
برتقال سكري 5,5 – 7.5 جنيه
برتقال أبو سرة 6 - 11 جنيها
نارنج 4 – 6 جنيهات
يوسفي 4.5 – 9 جنيها ت
كيمو كوات 18 – 22 جنيها
جريب فروت 4 – 7 جنيها
ليمون حلو 7 – 10 جنيهات
ليمون بلدي 12– 17 جنيها
ليمون أضاليا 2–5 جنيهات
تفاح أمريكي 30- 50 جنيها
تفاح جولدن 25 – 40 جنيها
تفاح سوري لبناني 20 – 35 جنيه ا
بلح سيوي 30 – 60 جنيها
بلح ثلاجة 15 – 21 جنيها
بلح شامية 15 – 43 جنيها
بلح ابريمي 17 – 47 جنيها
بلح مركابي 18 – 55 جنيها
بلح أبيض غزال 17 – 47 جنيها
بلح عينات 17 – 49 جنيها
بلح البان 17 – 47 جنيها
بلح وردة 17 – 49 جنيها
بلح برتموته 18 – 55 جنيها
بلح أسواني 15 – 45 جنيها
بلح سكوتي 17 – 55 جنيها
بلح جنديلة 17 – 55 جنيها
بلح قرن غزال 40 – 90 جنيها
جوافة 8 – 14 جنيها
رمان 12 – 24 جنيها
فراولة 15 – 20 جنيها
كانتلوب 6 – 11 جنيها
كاكا 20 – 30 جنيها
مانجو 40 – 90 جنيها
بطيخ 16- 60 جنيها
حرنكش 28 – 40 جنيها
نبق 15 – 25 جنيه
قشطة عبد الرازق 50 – 130 جنيها
كيوي 35 – 85 جنيها
أبو فروة 75 – 85 جنيها
باباظ 12 – 15 جنيها
افوكادو 60 – 120 جنيها
جنزبيل 60 – 120 جنيها
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