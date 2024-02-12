شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الفاكهة اليوم الإثنين فى أسواق الجملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الفاكهة اليوم الإثنين، 12 فبراير من داخل أسواق الجملة، لكافة الأصناف المعروضة، والتى تختلف عند تجار التجزئة بحسب كل منطقة، حيث تضاف لهذه الأسعار تكلفة النقل من أسواق الجملة لتجار التجزئة. وكانت الأسعار كالتالى: ‎برتقال بلدي 5,5 – 7.5 جنيه ‎برتقال سكري 5,5 – 7.5 جنيه ‎برتقال أبو سرة 6 - 11 جنيها ‎نارنج 4 – 6 جنيهات ‎يوسفي 4.5 – 9 جنيها ت ‎كيمو كوات 18 – 22 جنيها ‎جريب فروت 4 – 7 جنيها ‎ليمون حلو 7 – 10 جنيهات ‎ليمون بلدي 12– 17 جنيها ‎ليمون أضاليا 2–5 جنيهات ‎ تفاح أمريكي 30- 50 جنيها ‎تفاح جولدن 25 – 40 جنيها ‎ تفاح سوري لبناني 20 – 35 جنيه ا ‎بلح سيوي 30 – 60 جنيها ‎ بلح ثلاجة 15 – 21 جنيها ‎بلح شامية 15 – 43 جنيها ‎بلح ابريمي 17 – 47 جنيها ‎بلح مركابي 18 – 55 جنيها ‎بلح أبيض غزال 17 – 47 جنيها ‎بلح عينات 17 – 49 جنيها ‎بلح البان 17 – 47 جنيها ‎بلح وردة 17 – 49 جنيها ‎بلح برتموته 18 – 55 جنيها ‎بلح أسواني 15 – 45 جنيها ‎بلح سكوتي 17 – 55 جنيها ‎ بلح جنديلة 17 – 55 جنيها ‎بلح قرن غزال 40 – 90 جنيها ‎جوافة 8 – 14 جنيها ‎رمان 12 – 24 جنيها ‎فراولة 15 – 20 جنيها ‎كانتلوب 6 – 11 جنيها ‎كاكا 20 – 30 جنيها ‎مانجو 40 – 90 جنيها ‎بطيخ 16- 60 جنيها ‎حرنكش 28 – 40 جنيها ‎نبق 15 – 25 جنيه ‎قشطة عبد الرازق 50 – 130 جنيها ‎كيوي 35 – 85 جنيها ‎أبو فروة 75 – 85 جنيها ‎باباظ 12 – 15 جنيها ‎افوكادو 60 – 120 جنيها ‎جنزبيل 60 – 120 جنيها

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