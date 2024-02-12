شكرا لقرائتكم خبر عن لو حاسس إن ليك درجات.. خطوات التظلم على نتيجة الفصل الدراسى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مديرية التربية والتعليم بالجيزة بمحافظة الجيزة استقبال طلبات تظلم طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية على نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، حيث بدأت الإدارات التعليمية في استقبال طلبات التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية الأحد 4 فبراير الماضي، فيما بدأت في استقبال طلبات التظلم على نتيجة صفوف النقل للمرحلة الثانوية الأربعاء 7 فبراير الماضي، مؤكدة استمرار تلقي طلبات التظلم لمدة 15 يومًا من موعد البدء.

ويمكن لطلاب محافظة الجيزة التقدم بطلب تظلم على النتيجة من خلال الإدارات التعليمية في المحافظة قبل انتهاء المدة المحددة لتلقي طلبات التظلم باتباع الخطوات والإجراءات التالية:

1- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

2-سداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ 20 جنيها في المادة الواحدة لطلاب صفوف النقل (من الصف الرابع الابتدائى وحتى الثانى الإعدادى)، ومبلغ 35 جنيها فى المادة الواحدة لطلاب الشهادة الإعدادية، ومبلغ 40 جنيها في المادة الواحدة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وذلك طبقا للنشرة المالية الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم.

3- يتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

4- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره، يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب فى التظلم أو عدم أحقيته، وحال أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

يُذكر أن الدراسة بالفصل الدراسي الثاني انتظمت أمس الأحد في مدارس محافظة الجيزة، حيث انتهت إجازة نصف العام الدراسي لطلاب المدارس الخميس الماضي، وتستمر الدراسة في الترم الثاني لمدة 14 أسبوعًا، على أن تنتهي يوم الخميس 6 يونيو 2024، بإجمالى 96 يومًا، موزعة على 14 أسبوعًا.

وخلال تفقد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة لانتظام سير الدراسة بعدد من مدارس إدارة العجوزة التعليمية، شدد على الالتزام بتطبيق تعليمات التظلمات الصادرة من المديرية وإعلان نتائج التظلمات فور الانتهاء منها عبر الموقع (الإلكتروني للشهادة الإعدادية).

وكلف مدير المديرية مدراء العموم بتحليل نتيجة الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل من الرابع الابتدائى إلى الصف الثانى الثانوى والشهادة الإعدادية ومتابعة التوجيهات للمواد ذات النسب الضعيفة.