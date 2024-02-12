شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة ترفع كفاءة 147 معدة وسيارة نظافة وتعيدها للعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت محافظة الجيزة من رفع كفاءة وصيانة 147 معدة نظافة متنوعة المهام يبلغ سعرها السوقي حاليًا مئات الملايين للعمل مجددًا بعد تهالكها وتعرض البعض منها للتكهين والتوقف أو لتحسين كفاءتها للعمل، وذلك في إطار الحفاظ على المال العام واستغلال الإمكانات المتاحة وتنميتها انطلاقاً من توجيهات الدولة الخاصه برفع جاهزية السيارات والمعدات.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس هيئة النظافة والتجميل بضرورة الاستفادة القصوى من كل الإمكانات المتاحة والحفاظ على المال العام والحرص على صيانة المعدات بصفة دورية لكي لا تتهالك.

وأشار محافظ الجيزة أن التكلفة الإجمالية للإصلاح لعدد 147 معدة نظافه متنوعة الحجم والمهام حوالي 18 مليون وقد تم إعادتهم مجددًا للعمل بعد توقف العديد منهم حيث وفرت على الدولة مئات الملايين التي يمكن استغلالها في مشروعات وخدمات أخرى للمواطنين.

وكلف المحافظ بسرعة إجراء أعمال الصيانة اللازمة لكافة المعدات الباقية حتى يمكن الدفع بها في المناطق التي تحتاج إلى تدعيم لمعدات النظافة بها استمرارًا لجهود محافظة الجيزة لرفع كفاءة منظومة النظافة.

وأكد محافظ الجيزة أنه سيتم تحفيز عمال الورش ماديًا حال الجد والاجتهاد في العمل وتكثيف مجهوداتهم لإصلاح المعدات المتوقفة ورفع كفاءة المعدات التي تعمل حاليًا.

وأشار راشد إلى الدفع بأى معدات يتم إصلاحها بالمناطق الحيوية ذات الكثافات السكانية العالية والبؤر الساخنة التي بحاجه الي تدعيم منظومة النظافة بها.



رفع كفاءة سيارات النظافة في الجيزة



رفع كفاءة معدات الظافة في الجيزة