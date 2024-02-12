شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: صادرات مصر الزراعية وصلت إلى 9 مليارات دولار خلال 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية تسعي إلى دعم قطاعات اقتصادية دافعة للنمو خاصة فى مجالات البنية الأساسية بما تساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والتى أسفرت تلك الجهود عن تقدم مصر فى العديد من المؤشرات الدولية.

وأضاف خلال كلمته فى القمة العالمية للحكومات بدبي: "الدولة سعت إلى زيادة الرقعة الزراعية فى مصر بأكثر من 4 ملايين فدان وأسهمت تلك المشروعات فى زيادة المساحة المنزرعة إلى حوالى 10 ملايين فدان والمساحة المحصولية إلى 17.5 مليون فدان وتسجل الصادرات الزراعية المصرية رقما قياسيا خلال عام 2023 إلى 9 مليارات دولار هذا العام بارتفاع أكثر من 85 % بالمقارنة بعام 2024".

وتابع رئيس الوزراء: "تسعى الحكومة إلى تعزيز التصنيع المحلى ورفع كفاءة قطاع الصناعة وزيادتها إلى 20 % من الناتج المحلى الإجمالى خلال عام 2030 من خلال مواصلة العديد من المشروعات لتشجيع الاستثمار الصناعى وتسهيل منح الأراضى الصناعية والبدء فى توطين 152 فرصة صناعية".