شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم الجيزة ينبه على الانتهاء من المناهج الدراسية فى موعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الإثنين، مدارس (المعرفة الرسمية لغات، كفرة نصار، الشهيد محمد السيد أحمد) التابعة لإدارة الهرم التعليمية، لمتابعة انتظام سير الدراسة في ثاني أيام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2023 تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

هنأ مدير المديرية الطلاب والمعلمين بانطلاق الفصل الدراسي الثاني، بحضور خالد عبد الحميد مدير عام الإدارة، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.

وتابع مدير المديرية سير العملية التعليمية داخل الفصول، واطمأن على جاهزية المدارس لاستقبال الدراسة ووصول الكتب الدراسية، والانتهاء من توزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس.

وكلف مدراء العموم بتحليل نتيجة الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل من الرابع الابتدائى إلى الصف الثانى الثانوى والشهادة الإعدادية ومتابعة التوجيهات للمواد ذات النسب الضعيفة.

وشدد على الاهتمام بالإشراف اليومي داخل المدارس ومتابعة سلامة المباني ومتابعة تنفيذ الصيانة البسيطة داخل المدارس، منبهًا على مديري العموم بالمتابعة المستمرة للمدارس والتنبيه على الانتهاء من المناهج الدراسية وفقًا للخطة الموضوعة من قبل الوزارة، وكذلك الالتزام بتطبيق تعليمات التظلمات الصادرة من المديرية وإعلان نتائج التظلمات فور الانتهاء منها عبر الموقع الإلكتروني (للشهادة الإعدادية)، والنقل بالمدارس في لوحة الإعلان بالمدرسة وبمكان واضح.

وأكد على الالتزام بمواعيد الدخول والخروج للطلاب ومتابعة تسليم الكتب للفصل الدراسى الثاني من أول يوم دراسى ومتابعة سد العجز من قبل التوجيهات بكل مادة، وكذلك تكثيف نشر التوعية للطلاب وتجهيز خطة إخلاء فى حالة حدوث أية كوارث طبيعية ويتم تنفيذها منذ بداية الدراسة.

كما أكد على أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية وتهوية ونظافة الفصول والنظافة الدورية لدورات المياه وتطهيرها وتعقيمها حرصًا على سلامة وصحة الطلاب، مشيرًا بضرورة الالتزام بتفعيل المجموعات الداعمة وأن تكون داخل نفس المدارس لطلاب صفوف النقل بالمراحل الدراسية، وكذلك اختيار مدارس مجهزة داخل كل إدارة تعليمية لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية، والمتابعة اليومية للغياب اليومي وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية وكذلك سيتم تنظيم مسابقة الإدارة التعليمية المتميزة بهدف خلق حالة تنافسية بين الإدارات التعليمية.

وشدد على أهمية غرس قيم المواطنة وروح الولاء للوطن وأن تكون البيئة المدرسية بيئة جاذبة من خلال الاهتمام بالأنشطة والمسابقات الفنية والثقافية والرياضية.

وأشاد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة بالتربية الزراعية بمدرسة كفرة نصار، والجهد المبذول من قبل توجيه التربية الزراعية، وكرم المتميزين من الطلاب والمعلمين.