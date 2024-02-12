وزارة الأوقاف تعلن فتح باب التقدم لخطباء مكافأة جدد على بند التحسين

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف فتح باب التقدم للراغبين فى استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة على بند التحسين من أعضاء هيئة التدريس والحاصلين على الماجستير أو الدكتوراه من جامعة الأزهر أو الجامعات المصرية الأخرى من قسمى اللغة العربية والدراسات الإسلامية، كذلك الراغبين من خريجى جامعة الأزهر الشريف من الكليات الأزهرية التالية : "الدعوة، وأصول الدين، والشريعة (الشريعة الإسلامية والشريعة والقانون)، والدراسات الإسلامية، واللغة العربية، واللغات والترجمة، والتربية (لغة عربية - دراسات إسلامية)، والقرآن الكريم، والإعلام"، وكذلك الراغبين من خريجى الجامعات المصرية الأخرى من قسمى اللغة العربية والدراسات الإسلامية، وكذلك الراغبين من خريجى مراكز الثقافة الإسلامية بالأوقاف.

وذلك بالشروط التالية:

1- أن يكون حافظًا لربع القرآن الكريم على الأقل، مجيدًا لتلاوته، ملمًا بتفسيره وفهم مقاصده.

2- أن يكون متقنًا للغة العربية.

3- أن يكون متمكنًا من فقه العبادات.

4- أن يكون ملمًا بمفاهيم الثقافة الإسلامية فى ضوء إصدارات سلسلة رؤية باللغة العربية.

5- أن يجتاز الاختبارات المقررة تحريريًّا وشفويًّا فى هذا الشأن.

- علمًا بأن كل من كان قيد الاختبار الشفوى فى الإعلان السابق يحق له التقدم فى هذا الإعلان إذا أراد لحين أداء الاختبار الشفوى وإعلان النتيجة.

- فعلى الراغبين فى التقدم ملء النموذج المرفق خلال أسبوعين من تاريخه على الرابط التالي: أضغط هنا