شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: مصر قامت بدور جيد حول فتح معبر رفح والسماح بدخول فلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربى، إن مصر قامت بدور جيد فيما يخص فتح معبر رفح والسماح لبعض الفلسطينيين بالدخول.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أننا نريد أن تتوقف الحرب في غزة وأولى خطوات ذلك هدنة ممتدة وإخراج جميع الرهائن وإدخال المساعدات، مؤكدا أننا نريد هدنة إنسانية ممتدة في قطاع غزة ونأمل أن تمهد لنقاشات تفضي لحل النزاع.

وتابع أننا لا نمنع إسرائيل من دخول رفح لكن نطالبها بحماية المدنيين، مضيفا أننا ندعم وقفا لإطلاق النار يؤدي إلى إلقاء السلاح من جانب الطرفين في غزة والخطوة الأولى هي هدنة مؤقتة للإفراج عن المحتجزين.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.