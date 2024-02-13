شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن: أي عمليه عسكرية في رفح الفلسطينية ستؤدي إلى كارثة إنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال العاهل الأردني الملك عبد الله، إن أي عمليه عسكرية في رفح الفلسطينية ستؤدي إلى كارثة إنسانية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى مع الرئيس الأمريكي نقلته قناة القاهرة الإخبارية، ان الهجوم الإسرائيلي على رفح سيتسبب بكارثة إنسانية جديد، وطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.