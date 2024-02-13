شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المراكز التكنولوجية فى محافظة الجيزة والخدمات المقدمة بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة تطويرًا شاملًا؛ لتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين بأقل جهد وتكلفة وأعلى جودة ممكنة، وذلك في إطار تسهيل طرق حصول المواطنين على الخدمات والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.

تتيح المراكز التكنولوجية العديد من الخدمات المتنوعة للمواطنين، منها: استخراج ترخيص بتوصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى، استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم، استخراج صورة طبق الأصل من قرار هدم، طلب تصالح على مخالفة، تقديم طلب قيد اتحاد شاغلين، الحصول على رخصة تشغيل مصعد، تجديد رخصة مصعد.

وتقدم المراكز التكنولوجية عشرات الخدمات الأخرى لأصحاب المحال، منها: (استخراج ترخيص بفتح محل، تجديد رخصة تشغيل محل، تعديل ترخيص محل، نقل رخصة محل، إلغاء تراخيص المحال، استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، تعديل ترخيص محل، نقل رخصة إشغال طريق في حالة التنازل، تعديل رخصة بإضافة شريك أو شركاء).

وتتواجد المراكز التكنولوجية في محافظة الجيزة في أحياء: (العجوزة، والدقى، وبولاق الدكرور، والعمرانية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وجنوب الجيزة)، ومراكز ومدن: (كرداسة، والواحات البحرية، والبدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس)، علاوة على المركز التكنولوجى الجديد بالمنطقة الصناعية والاستثمارية لدعم الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات والمصانع.