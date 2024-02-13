شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف حزمة الخدمات الطبية المقدمة بقوافل الوزارة بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد غباشي، مدير عام إدارة القوافل الطبية، أنه تم إطلاق 167 قافلة طبية خلال شهر فبراير الجاري بجميع المحافظات، بهدف التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية.

وقال إن القوافل تتضمن تقديم الخدمات الطبية من كشف وعلاج في تخصصات النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة، والأطفال، والباطنة، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل.

وذكر أنه يتم نشر مواعيد وأماكن إطلاق القوافل الطبية بالتفصيل بشكل دوري على صفحة وزارة الصحة والسكان بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وتحرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في أماكن تواجدهم بالمحافظات، مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تقديم الخدمة.