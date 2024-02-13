شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات الحصول على قرض المشروع القومى للبتلو.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسهم مشروع البتلو بشكل كبير فى سد الفجوة الغذائية وتوفير اللحوم الحمراء بالأسواق للقضاء على جشع التجار وخدمة صغار المربين، فهناك جهود كبيرة اتخذتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لزيادة الإنتاجية من اللحوم منها الاهتمام بالرعاية والخدمات البيطرية وحملات تحصين الماشية، بإلإضافة إلى عقد الندوات الارشادية والتثقيفية للمربين لسد الفجوة فى اللحوم الحمراء عن طريق تشجيع تسمين للبتلو بدلًا من ذبح العجول الصغيرة.

وفى التقرير التالى نتعرف على خطوات الاستفادة من المشروع القومى للبتلو.

‎1- التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى, او بنك اهلى مصرى .

2- يمكن الاستفادة من مزايا منظومة "الرقمنة الحكومية" والحصول على القرض عبر الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الزراعة، ثم اختيار الأيقونة الخاصة بقطاع الثروة الحيوانية، والبحث عن الخدمة المطلوبة، سواء كانت قرضًا أو طلبًا للترخيص أو التحديث ورفع الكفاءة.

3- التواصل الإلكترونى مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).

4- يتم معاينات حظائر المستفيدين من قبل وزارة الزراعه والبنك الممول الزراعى المصرى او الأهلي المصري للتأكد من وجود مكان مناسب و مساحة كافية للتربية والإيواء.

5-التأمين على الرؤوس فى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية وبنسبه مخفضه فور إستلام المستفيد لها.

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