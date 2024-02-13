شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تفحص اليوم عروض شركات توريد الذرة الصفراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفحص الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الثلاثاء عروض الشركات المشاركة في ممارسة رقم 1 لسنة 2024/2023 لتوريد ذرة صفراء مستوردة بحد أدنى 50 ألف طن طبقا لشروط ومواصفات الهيئة العامة للسلع التموينية للتوريد FOB فترة شحن من 15 – 25 مارس 2024 و/أو 26 مارس – 5 أبريل 2024 والشراء لصالح الشركة العامة للصوامع والتخزين "الجهة المستلمة"

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية قد تعاقدت الشهر الماضى ، من خلال مناقصة عالمية على شراء 420 ألف طن قمح أوكراني وروسي وذلك في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية .