شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عمليات التحالف الوطنى يكشف تفاصيل قافلة التحالف الإغاثية لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال عمرو مجدي، مدير العمليات الميدانية بالتحالف الوطني للعمل الأهلي، إن مؤسسات التحالف التى يعمل تحت مظلتها قرابة 34 مؤسسة من المجتمع المدني، نجحت في تنظيم أكبر قافلة إغاثية لدعم اشقائنا في فلسطين، في إطار الملحمة المصرية المستمرة منذ أكتوبر الماضي وحتي الآن لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني الذى يتعرض لعدوان غاشم منذ 5 اشهر .

وأشار مدير العمليات الميدانية بالتحالف الوطني، خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن القافلة الاغاثية التى تنطلق اليوم الثلاثاء، من القاهرة الى غزة عبر معبر رفح، تضم 500 شاحنة محملة بقرابة 8500 طن من النواد الغذائية والوجبات سريعة التحضير بجانب المواد الطبية والدوائية ومستلزمات المعيشة التى تساعد الأشقاء بغزة على تحمل الظروف الإنسانية الصعبة في ظل برودة الشتاء و ويلات الحرب في آن واحد.

ونوه " مجدي"، بأن هذه القافلة تؤكد دور مصر المستمر والذى لم ينقطع منذ بداية العدوان في دعم وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن حجم المساعدات المصرية قد تجاوزت 80% من حجم المساعدات الإغاثية المارة الى غزة، مما يؤكد موقف الشعب المصري والقيادة السياسية من دعم ومساندة القضية الفلسطينية، لاسيما أن كافة هذه المساعدات تأتي من تبرعات من أفراد ومؤسسات ممثلة من مختلف أطياف الشعب، على الرغم من الظروف الاقتصادية الراهنة.