شكرا لقرائتكم خبر عن أمين البحوث الإسلامية يشيد بجهود الإمام الأكبر لدعمه الدائم للجهود العلمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجَّه الدكتور نظير عيَّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على دعمه الدائم للأنشطة العلمية والتثقيفية التى ينفذها المجمع تحت رعاية وتوجيه فضيلته، ولعلَّ آخرها رعايته ودعمه للمؤتمر العلمي الذي عُقد مؤخرًا بالتعاون بين المجمع وجامعة عين شمس بعنوان: "علوم الفلك والآثار في الحضارات الإنسانية"، وشارك فيه الكثير من الباحثين وقدم رؤى وأطروحات متنوعة حول علوم الفلك ودورها المهم فى إثراء الحضارة الإنسانية، وجهود علماء المسلمين في هذا الشأن.

وقال الأمين العام إن ما يقوم به المجمع من جهود نوعية للارتقاء بالوعى العام المجتمعى والحفاظ على استقراره ودعم منظومة القيم المجتمعية والأخلاقية به، من خلال ما ينظمه من قوافل دعوية وحملات توعية وندوات تثقيفية، يأتى استجابة لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر وحرصه الدائم على نشر الوعى المجتمعى والتواصل المستمر مع جميع فئات المجتمع.

وأكد عياد أن الإمام الأكبر يُعنى عناية خاصة بالجهود العلمية التى ترسِّخ للفهم المنضبط فى المجتمع وتحول دون انتشار كل فكر منحرف بعيد عن الوسطية والاعتدال، وهو تعكسه تلك الإصدارات العلمية التى قدمها الأزهر بجميع قطاعاته ومن بينها إصدارات السلسلة العلمية مجمع البحوث الإسلامية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب والتى شهدت إقبالًا كثيفًا من جانب مختلف شرائح المجتمع.