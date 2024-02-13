شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز شئون البيئة يشارك فى مؤتمر الأطراف للحفاظ على الأنواع المهاجرة بأوزباكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة فى مؤتمر دول الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الحفاظ على الأنواع المهاجرة المنعقد فى سمرقند بأوزباكستان فى الفترة من 11 إلى 17 فبراير الجارى، فى إطار مشاركة مصر واهتمامها بدعم العمل البيئى عالمياً ونيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.



الدكتور علي ابو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة

وأوضح الرئيس التنفيذي أن المؤتمر في دورته 14 يركز على حفظ واستعادة الموائل الطبيعية والحد من التهديدات المتنوعة على الأنواع ومنها فقدان الموائل والتلوث وآثار التغيرات المناخية.

واستعرض الرئيس التنفيذي خلال المؤتمر جهود وزارة البيئة وتجارب مصر الرائدة للحفاظ على الأنواع ومنها جهود مصر لحماية الطيور المهاجرة بمحطات توليد الطاقة المتجددة من الرياح أثناء مرورها داخل مصر بالتعاون مع هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة ومشروع الطيور الحوامة المهاجرة من خلال برنامج غلق توربينات الرياح عند الطلب.

كما أشار الرئيس التنفيذى إلى تجربة مصر بالمشاركة مع دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال صندوق الحفاظ علي طائر الحبارى وأيضاً إنشاء مركز الحفاظ علي السلاحف البحرية في محمية اشتوم الجميل، مؤكدا على إيجابية تاثير القرارات الوزارية الخاصة بمنع الصيد البرى في بحيرة ناصر ومنع الصيد الترفيهي في البحر الأحمر للحفاظ علي التنوع البيولوجي وحماية الموارد الطبيعية فى مصر.

ودعا الرئيس التنفيذي المشاركين إلي الاتحاد من أجل حماية الأنواع والحد من آثار التغيرات المناخية و التلوث علي الأنواع لحمايتها كحق للأجيال القادمة.

ومن ناحية أخرى وعلى هامش مؤتمر CMSCOP14 التقى الدكتور علي ابو سنة بعدد من المسئولين الدوليين رفيعي المستوي لمناقشة الأوضاع البيئية و العلاقات الثنائية والتعاون المشترك، حيث التقي بكل من الدكتور آمى فرنكيل رئيس المؤتمر كما التقى ورئيس الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وتناولات اللقاءات مناقشة العديد من الموضوعات كتمويل المشروعات البيئية وتطوير إدارة المحميات بالإضافة إلي تحسين حالة المراعي في منطقة الساحل الشمالي الغربي.

كما التقى الرئيس التنفيذى مع فالرى هايكى المديرة العالمية للبيئة والموارد الطبيعية والاستدامة بالبنك الدولي، وتم خلال الاجتماع استعراض آخر مستجدات التعاون البناء بين البنك ووزارة البيئة خاصة فيما يتعلق بتنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، والذى يشمل إنشاء المجمع المتكامل لإدارة المخلفات الصلبة بالعاشر من رمضان، وكذلك تم مناقشة الخطط المستقبلية للعمل فى هذا المشروع الضخم.