شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال يخاطب البرلمان لشمول قرارات الحماية الاجتماعية العاملين بقطاع الأعمال العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، وذلك لطلب تنفيذ بنود حزمة الحماية الاجتماعيـة التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، على العاملين التابعين لشركات قطاع الأعمـال العام حتى تتحقق إرادة الرئيس من تلك الزيادات لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري بمختلف فئاته، وحتى لا تجور بعـض الـدرجات الوظيفية الأدنى على الدرجات الأعلى (ماليا).

وجاء بخطاب الاتحاد للبرلمان: أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يثمن غالياً حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لصالح العاملين بالدولة والتي أثلجت صدورنا جميعاً، وحيث إن هذه القرارات قد راعي فيها الرئيس زيادة الحد الأدنى للأجر وكذلك وضع زيادات للدرجات الوظيفية حتى يحافظ على الهيكل المالي للشركات وعلى الدرجات الوظيفية لكافة العاملين حيث إن التضخم قد نال من كافة الفئات وليس الدرجات الأدنى فقط.

وتابع الاتحاد فى خطابه: ولما كان العاملون بقطاع الأعمال العام والقطاع العام هم شريحة منتجة للدولة، فإن الاتحاد العام يطالب بتنفيذ بنـود حزمـة الحمايـة الاجتماعيـة التي أصدرها الرئيس على العاملين التابعين لشركات قطاع الأعمـال العام حتى يتحقق ما أراده الرئيس من تلك الزيادات لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري بمختلف فئاته، وحتى لا تجور بعـض الـدرجات الوظيفية الأدنى على الدرجات الأعلى (ماليا) وهذا ما طـالـب بـه جمـوع العاملين التابعين لشركات قطاع الأعمال العام.

وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه يأمل من رئيس مجلس النواب التفضل بشـمول هذا الموضوع برعايته واتخاذ اللازم في هذا الشأن لتحقيق فحوى قرارات الرئيس للحفاظ على الاستقرار العمالي والمالي.