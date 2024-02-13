شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية العمل بالأقصر: الحد من الهجرة غير الشرعية بتوفير فرص العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت مديرية العمل بمحافظة الأقصر، على مدار يومين، فى مناقشة قضايا الهجرة غير الشرعية من خلال لقاءً موسعا مع محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وعدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وذلك لمناقشة كل الإجراءات الخاصة التى يتم تنفيذها داخل المحافظة لتوفير التدريب وفرص العمل للشباب والتمكين الاقتصادى للمرأة وتنمية المجتمع المحلى ومناهضة الهجرة غير الشرعية.

وجرى خلال اللقاء استعراض الجهود التى تبذلها الدولة المصرية للحد من أعمال الهجرة غير الشرعية، وأساليب التنسيق بين المؤسسات الوطنية لتعزيز التعاون في هذا المجال، كما تم خلال اللقاء استعراض جهود مديريات العمل، والتربية والتعليم والشباب والرياضة،، والتضامن الاجتماعي، ومنطقة وعظ الأزهر والكنيسة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجهاز شباب الخريجين ومنصة أيادي مصر والمشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" في هذا الشأن وتوفير فرص عمل سواء من خلال التدريب أو تقديم الدعم ودراسات الجدوى والقروض المختلفة وغيرها من الجهود التوعوية والتثقيفية التي تساعد في الحد من الهجرة غير الشرعية.

وأوضح الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر فى تقريرٍ للوزارة أن ذلك اللقاء يأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول مخاطر الهجرة غير الشرعية وتفعيل دور المديريات وأجهزتها بالمحافظات لمواجهة تلك الظاهرة ، وتعزيز سبل التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية المختصة بالعمل على الحد من مخاطرها ، وأكد مدير المديرية خلال اللقاء على دور وزارة العمل بقيادة الوزير حسن شحاتة في الحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية ، وذلك بتوفير فرص العمل والتدريبات التي تقوم بها الوزارة في شتي المجالات خاصة فى (التدريب من أجل التشغيل) ، ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، والرقابة على تشغيل المرأة وغيرها من الخدمات التي تقدمها الوزارة ومديرياتها للحد من تلك الظاهرة.

ونوه إلى أن المديرية شاركت في اليوم الثاني بورشة عمل لبناء قدرات الجهات التنفيذية والقيادات المؤثرة حول مكافحة الهجرة غير الشرعية، التي تنظمها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر برئاسة السفيرة نائلة جبر.