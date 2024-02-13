أخبار مصر

تعرف على أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء فى أسواق الجملة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء فى أسواق الجملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎‫شهدت أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 13 فبراير، استقرارا ملحوظًا فى أسواق الجملة، لكن هذه الأسعار تختلف عند تجار التجزئة من منطقة إلى أخرى بعد إضافة أسعار النقل اليها.

 

‎وكانت الأسعار كالتالي:

 

‎الطماطم 4.5-7.5جنيه 

‎البطاطس 7– 13 جنيها

‎البصل 11 – 27 جنيها 

‎الكوسة 7 – 10 جنيهات 

‎الجزر 3 –5 جنيها 

‎الفاصوليا 22 – 32 جنيها

‎الباذنجان البلدي  7 – 10 جنيها 

‎الباذنجان الرومي 3– 9 جنيهات 

‎الباذنجان الأبيض 7 – 10 جنيهات 

‎الفلفل بأنواعه 8– 11 جنيها

‎الفلفل الألوان 27- 33 جنيها 

‎الملوخية 10 – 15 جنيها 

‎الخيار الصوب 7 – 11 جنيها 

‎الخيار البلدي 7 – 11 جنيها

‎ البازلاء 16 – 22 جنيها

‎ السبانخ 5 – 8 جنيهات 

‎القلقاس 17 – 20 جنيها 

‎البطاطا 4– 8 جنيهات 

‎الثوم 18 – 28 جنيها 

‎اللفت 2 – 4 جنيهات 

‎البنجر 2 – 4 جنيهات 

‎الفول الأخضر 8 – 12 جنيها

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements