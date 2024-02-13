شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء فى أسواق الجملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎‫شهدت أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 13 فبراير، استقرارا ملحوظًا فى أسواق الجملة، لكن هذه الأسعار تختلف عند تجار التجزئة من منطقة إلى أخرى بعد إضافة أسعار النقل اليها. ‎وكانت الأسعار كالتالي: ‎الطماطم 4.5-7.5جنيه ‎البطاطس 7– 13 جنيها ‎البصل 11 – 27 جنيها ‎الكوسة 7 – 10 جنيهات ‎الجزر 3 –5 جنيها ‎الفاصوليا 22 – 32 جنيها ‎الباذنجان البلدي 7 – 10 جنيها ‎الباذنجان الرومي 3– 9 جنيهات ‎الباذنجان الأبيض 7 – 10 جنيهات ‎الفلفل بأنواعه 8– 11 جنيها ‎الفلفل الألوان 27- 33 جنيها ‎الملوخية 10 – 15 جنيها ‎الخيار الصوب 7 – 11 جنيها ‎الخيار البلدي 7 – 11 جنيها ‎ البازلاء 16 – 22 جنيها ‎ السبانخ 5 – 8 جنيهات ‎القلقاس 17 – 20 جنيها ‎البطاطا 4– 8 جنيهات ‎الثوم 18 – 28 جنيها ‎اللفت 2 – 4 جنيهات ‎البنجر 2 – 4 جنيهات ‎الفول الأخضر 8 – 12 جنيها

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