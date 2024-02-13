شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء فى أسواق الجملة والان مع تفاصيل الخبر
وكانت الأسعار كالتالي:
الطماطم 4.5-7.5جنيه
البطاطس 7– 13 جنيها
البصل 11 – 27 جنيها
الكوسة 7 – 10 جنيهات
الجزر 3 –5 جنيها
الفاصوليا 22 – 32 جنيها
الباذنجان البلدي 7 – 10 جنيها
الباذنجان الرومي 3– 9 جنيهات
الباذنجان الأبيض 7 – 10 جنيهات
الفلفل بأنواعه 8– 11 جنيها
الفلفل الألوان 27- 33 جنيها
الملوخية 10 – 15 جنيها
الخيار الصوب 7 – 11 جنيها
الخيار البلدي 7 – 11 جنيها
البازلاء 16 – 22 جنيها
السبانخ 5 – 8 جنيهات
القلقاس 17 – 20 جنيها
البطاطا 4– 8 جنيهات
الثوم 18 – 28 جنيها
اللفت 2 – 4 جنيهات
البنجر 2 – 4 جنيهات
الفول الأخضر 8 – 12 جنيها
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