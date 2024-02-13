شكرا لقرائتكم خبر عن قصف إسرائيلى يستهدف صحفيين فى "ميراج" شمال رفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد إعلام فلسطيني، بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الصحفيين في منطقة ميراج شمال رفح الفلسطينية.

كان فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "أونروا"، دعا إسرائيل بالتعاون مع الوكالة في التحقيق باتهامها 12 موظفا بالتعاون مع حماس، متوقعا الانتهاء من هذه التحقيقات خلال الشهرين المقبلين.

كشف لازاريني، في مؤتمر صحفى، عن استهداف إسرائيل لنحو 150 منشأة دولية في قطاع غزة، داعيا إلى التحقيق في هذا الأمر بشكل مستقل.

ردا على سؤال حول تداعيا تعليق تمويل الوكالة، قال: نحذر من تداعيات تعليق تمويل الأونروا، وندعو إلى عدم إضعاف الوكالة، في حقيقة الأمر إذا أردنا نجاح أي عملية انتقالية مستقبلية في قطاع غزة فعلينا ضمان استمرار عمل الوكالة، ولا توجد منظمة قدمت ما قدمناه من خدمات وإلغاء تفويض الوكالة سيكون كارثيا.