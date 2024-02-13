شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية تبدأ غدا وتوقعات بأمطار رعدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على شمال البلاد اعتبارا من يوم غدا الأربعاء.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية: ويرجع ذلك إلى تمركز منخفض جوى على البحر المتوسط يصاحبه حوض علوى بارد متعمق فى طبقات الجو العليا.

ولفتت هيئة الأرصاد إلى أن أهم العوامل المصاحبة لهذه الحالة سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية ومصحوبة بتساقط لحبات البرد على بعض المناطق، وانخفاض فى درجات الحرارة ، ونشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للدفء علي السواحل الشمالية الغربية ، بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم أمطار خفيفة الى متوسطة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث 50% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تمتد ليلاً إلى مناطق من خليج العقبة وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة بنسبة حدوث 40% تقريبا على مناطق من جنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناه قد تمتد الى مناطق من القاهرة الكبرى والصحراء الغربية وشمال الصعيد بنسبة حدوث 20% تقريبا على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 10، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 12 ، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 13.