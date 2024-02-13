شكرا لقرائتكم خبر عن سعر السكر فى معارض "أهلا رمضان 2024".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السكر لضخها بمنافذ ومعارض أهلا رمضان المقرر انطلاقها منتصف شهر فبراير الجارى، ومن المقرر طرح السكر بسعر 27 جنيها للكيلو، بجانب توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة .

على جانب آخر، يلزم قانون حماية المستهلك المورد بضرورة إعلام المستهلك بجميع البيانات الجوهرية عن المنتجات خاصة مصدر السلعة وثمنها وصفاتها وخصائصها الأساسية، وأن يعاقب كل مخالف لذلك بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر كما ألزم القانون المورد بالسعر أو كيفية أدائه، ويدخل فى ذلك أى مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة، جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة، نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها، وشروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان، أو الشهادات أو علامات الجودة التى حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.