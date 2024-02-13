شكرا لقرائتكم خبر عن أماكن صرف الكوبونات السلعية من وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية بعض المنافذ التابعة للوزارة لصرف الكوبونات السلعية، حيث ستتيح الوزارة هذه الكوبونات ليقوم القادرون بشرائها لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا مجانا بالتوازى مع انطلاق معارض أهلا رمضان 2024، منتصف شهر فبراير الجارى، بهدف التسهيل على الراغبين فى تلبية احتياجات ‏المواطنين غير القادرين بشكل يمنح لهم حرية شراء ‏احتياجاتهم من السلع دون فرض سلع معينة، وسيتم ‏طرح الكوبونات بشركات المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة التابعة للشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية.



اماكن صرف الكوبونات السلعية من وزارة التموين

ومن المقرر أن تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية الكوبونات بفئات تتراوح من 100 و150 و200 و250 و300 جنيه حتى 500 جنيه للكوبون الواحد، ويمكن للمواطن شراء أى كمية ‏منها، ويمكن صرف السلع من داخل فروع المجمعات الاستهلاكية المحددة من قبل الوزارة.

وكانت وزارة التموين قد اشترطت على من يريد شراء هذه الكوبونات وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بألا يستبدل الكوبون بنقود ولا يتم دفع أى مبالغ عند الصرف، ويستخدم الكوبون مرة واحدة فقط لشراء "لحوم، دواجن، زيت، سكر، أرز، مكرونة، عدس، سمن، بيض".