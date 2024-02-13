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الإذاعة العبرية: سقوط طائرة إسرائيلية فى الأراضى اللبنانية بسبب عطل فنى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سقوط طائرة فجر اليوم الثلاثاء، في الأراضي اللبنانية، بسبب عطل فني، وفق ما نقلت عنه الإذاعة العبرية، التى لم تكشف عن نوع الطائرة.

وأضافت الإذاعة العبرية، أنه "لا خوف من تسريب معلومات ويجري التحقيق في الحادث".

من ناحية أخرى، قالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن "العدو الإسرائيلي شن قصفا  على بلدة مركبا - قضاء مرجعيون".

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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