وزيرة التضامن تدشن مرحلة جديدة من برامج الحماية من المخدرات بروضة السودان

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القاهرة - سامية سيد - ‏دشنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مرحلة جديدة من مبادرة تنفيذ برامج توعوية حول أضرار تعاطى المخدرات بمنطقة "روضة السودان" بمحافظة الجيزة ، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات"، حيث سبق وتم تدشين مبادرات التوعية من أضرار الإدمان بالعديد من المناطق المطورة " بديلة العشوائيات " الأسمرات ، والمحروسة وحدائق اكتوبر ، وروضة السيدة ، وأهالينا ، وحى الضواحى ببورسعيد وبشاير الخير ، "، كما يتم تنفيذ أيضا برامج توعوية في العديد من المناطق الجاري تطويرها

وزيرة التضامن تدشن مرحلة جديدة من برامج حماية المخدرات بروضة السودان

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وصرحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن المبادرة تستهدف توعية الشباب من أبناء المنطقة بأضرار تعاطي المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض ،وكذلك الرد على استفسارات الشباب حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج .

وأضافت "القباج " أن المبادرة تتضمن اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات، وتنفيذ حملات مستدامة في المناطق المطورة " بديلة العشوائيات " بجانب توفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادي لمرضى الإدمان والمتعافين لضمان استمرار تعافيهم وتيسير إعادة دمجهم الاجتماعي ،لافته الى أن هذه المبادرة تتضمن كافة المناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات" على المستوى القومي، وسبق واستهدفت المبادرة في المراحل السابقة العديد من المناطق المطورة مثل مناطق "حي الأسمرات وروضة السيدة والمحروسة وبشاير الخير وحدائق أكتوبر وحى الضواحي بمحافظة بورسعيد" وكذلك المناطق الجاري تطويرها ، وأن من ضمن المبادرة تنفيذ برنامج لرفع وعى جميع طلاب المدارس بهذه المناطق أثناء فتره الدراسة بخطورة القضية وبناء مهارتهم الحياتية للتمكين من رفض تعاطي المخدرات .

وأوضحت " القباج "انه سيتم تنفيذ معسكرات تأهيلية لبناء كوادر مجتمعية تطوعية من شباب منطقة "روضة السودان " ،بجانب إطلاق دوري رياضي بين الشباب تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات" ، كما سيتم تنفيذ قوافل توعوية باستخدام وحدات متنقلة تستهدف التجمعات الشبابية والأسرية بأنشطة فنية وترفيهية وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الأسرية من أجل الوقاية من تعاطي المخدرات بجانب تنفيذ زيارات منزلية تستهدف الأسر بالمنطقة لتوعيتهم بخطورة مشكلة المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية ، والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان " 16023 " لتقديم الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة



من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى _ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، انه جارى استمرار تنفيذ البرامج التوعوية في المناطق المطورة " بديلة العشوائيات " وسبق وتم افتتاح 6 عيادات تابعة للخط الساخن للصندوق "16023 " لاستقبال طالبي الخدمات العلاجية، بالمناطق المطورة وتقديم المشورة وإحالة المرضى لتلقي العلاج في المراكز التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن والبالغ عددها 28 مركز علاجي في 17 محافظة حتى الآن، كما أنه جارى الإعداد لافتتاح 6 مراكز علاجية جديدة بمحافظات" الجيزة وقنا ودمياط والشرقية وسوهاج وأسوان " ،ومن المقرر افتتاح هذه المراكز خلال العام الجاري ،حيث يتم توفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ، مع وضع برنامج عمل للفريق العلاجي بالخط الساخن داخل العيادات والتي يتواجد بها بشكل يومي عدد من الأخصائيين النفسيين المؤهلين لهذا الغرض

وأضاف "عثمان " انه سيتم تنفيذ سلسلة من الأنشطة الفنية والرياضية والاجتماعية بمنطقة " روضة السودان " بهدف تعزيز القيم الثقافية الإيجابية والرد على المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالمخدرات ، وطباعة عدد من المطويات والمنشورات الوقائية، وتوزيعها علي المستفيدين ببرامج الوقاية والعلاج