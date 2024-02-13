شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعلن نتيجة امتحان الترم الأول للطلبة المصريين فى الخارج 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عبر موقعها الرسمى نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلبة المصريين فى الخارج 2024، ويمكن للطلاب الاطلاع على النتيجة من خلال الرابط التالى:

https://sabroad-register.emis.gov.eg/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2FStudents

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حددت تعليمات أداء الطلبة المصريين فى الخارج امتحانات الفصل الدراسي الأول، موضحة أنه يتم إتاحة تحميل النسخ الإلكترونية (PDF) من امتحانات طلاب أبناؤنا فى الخارج عن طريق المنصة الإلكترونية لأبناؤنا فى الخارج من خلال الرابط :- (https://sabroad.emis.gov.eg/Exams/Reviews) ، وذلك وفقا للجدول الرسمى المعتمد لإمتحانات الفصل الدراسى الأول ( 2023 / 2024 ) .

• الأسئلة كلها اختيار من متعدد من بين ( أربعة إختيارات ) ، وذلك لجميع مواد الصفوف من الرابع الابتدائي و حتى الثانى الثانوى ، و على كل طالب قراءة كل سؤال و الإجابات المتاحه بشكل جيد.

- الإجابة ستكون فى نفس ورقة الأسئلة وذلك عن طريق وضع علامة (صح) أمام الإختيار الصحيح فقط ، وفى حالة وضع علامة (صح) أمام اختيارين أو اكثر سيلغى السؤال للطالب .

- يقوم الطالب بالتأكد من كتابة بياناته الشخصية على ورقة الأسئلة فى الجزء الأعلى من ورقة الإمتحان و التى تتضمن ( إسم الطالب - رقم الجلوس) .

- بعد إنتهاء الطالب من الإجابة على ورقة الإمتحان الخاصة بكل مادة ، يقوم ولى الأمر بعمل مسح إلكترونى لورقة الإمتحان على هيئة ملف (PDF) ، ثم إرسال الملف الإلكترونى عن طريق المنصة الإلكترونية لأبناؤنا فى الخارج من خلال الرابط (https://sabroadupload.emis.gov.eg) ، و باستخدام الحساب الخاص بولى الأمر على المنصة ، وذلك خلال نفس يوم التمتحان الخاص بكل مادة .