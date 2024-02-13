شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن: نعمل مع مصر وقطر على اقتراح لاستعادة المحتجزين في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إننا لدينا قائمة باسم كل أمريكي محتجز في أي مكان في العالم، مضيفا أننا تمكنا من استعادة 45 أمريكي محتجزا بالخارج بعد الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى عرضته قناة القاهرة الإخبارية، أنه لدينا التزام بجلب المحتجزين قسريا إلى وطنهم، مؤكدا اننا نعمل مع مصر وقطر على اقتراح لاستعادة المحتجزين في غزة.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.