شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش: العملية العسكرية في رفح الفلسطينية قد تؤدي إلى مذبحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن العملية العسكرية في رفح الفلسطينية قد تؤدي إلى مذبحة وقد تجعل عملية الإغاثة تكاد تنتهي، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

كما أفادت القناة بأن مسؤول الإغاثة بالأمم المتحدة، قال إن العالم يحذر من هجوم بري لرفح الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية لا يمكنها مواصلة تجاهل هذه الدعوات.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.