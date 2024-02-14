شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة يشهدان الملتقى السنوى للمتطوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الملتقى السنوى لمتطوعى وزارة الشباب والرياضة، والذى أقيم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالمركز الاوليمبى بالمعادى .

وعبر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عن سعادته لمشاركته في الملتقى السنوى وسط هذا الحشد الكبير من الشباب الواعد، مشيراً إلى اهتمام القيادة السياسية بالشباب وتنمية قدراتهم من خلال أنشطة تعود عليهم بالنفع وتجعل الرياضة أسلوب حياة بالنسبة لهم ، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب المتميزة رياضيًا وتأهيلها للمشاركة في البطولات والمسابقات.

وأكد محافظ القاهرة أن أجهزة المحافظة لا تدخر جهدًا فى دعم الشباب وتوفير الملاعب الرياضية وإنشاء وتطوير مراكز الشباب بمختلف أحياء العاصمة.

وثمن محافظ القاهرة جهود د.أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ووزارة الشباب والرياضة المساندة والداعمـة لأعمـال تطوير منظومـة الشـباب والرياضة بمحافظة القاهرة وعلى مستوى الجمهوريـة بأكملها لخدمة شبابنا الذين هم مستقبل مصر وأملها.

وترتكز مبادرة "yly" التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة على تكوين مجموعات من الشباب المتطوعين من كل المحافظات والجامعات ومراكز الشباب المختلفة يتواصلون مع نظرائهم من الشباب للتعرف على متطلباتهم واحتياجاتهم من برامج ومشروعات الوزارة للقيام بتنفيذها، ودمج الشباب بشكل أكثر فعالية في أنشطة المجتمع، وإتاحة فرصة للشباب للمشاركة في فعاليات الوزارة كذلك بناء وتنمية قدرات الشباب وتحفيزهم لطرح أفكار ومشروعات ومبادرات جديدة ونشر الثقافة الرياضية والتي تعد أسلوب حياة للشباب.