شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيهات الرئيس السيسي.. “حياة كريمة” تستجيب لمناشدة شاب يعانى من السمنة المفرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقب توجيه شكوى استغاثة من الشاب محمد عبد الوهاب البالغ من العمر 39 عامًا، يعاني من مشكلة السمنة المفرطة والتي أدت إلي وصول وزنه إلي ربع طن إلي منظومة الشكاوي الحكومية بمجلس الوزراء، وتم التواصل مع الشاب للعلاج على نفقة الدولة، وتم النقل إلي مستشفى الدمرداش، حيث باشر الفريق الطبي على الفور في إجراء الفحوصات والتحاليل الضرورية لتحديد حالته ووضع خطة علاجية شاملة.

وقامت موسسة حياة كريمة في إطار دورها المجتمعي والإنساني بالتواصل مع أسرة الشاب، ومتابعة حالته وحالة أسرته بعناية شديدة ووجهت جهودها نحو تقديم الدعم والمساعدة لهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.

وبفضل هذه الاستجابة السريعة، عبرت والدة محمد عبدالوهاب عن فرحتها العارمة وامتنانها للمؤسسة حياة كريمة، كما وجهت الشكر الوفير للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولمجلس الوزراء، وهيئة الدفاع المدني والإسعاف.