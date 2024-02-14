50 قرشا سعر تذاكر المترو لذوى الهمم وتخفيض 50% بالقطارات.. انفوجراف

القاهرة - سامية سيد - تقدم وزارة النقل عدة خدمات مميزة لذوى الهمم والمعاقين، بالإضافة إلى تخفيضات على سعر التذكرة بكل وسائل النقل، منها الحجز بخطوط المترو أو السكة الحديد بموجب بطاقة الخدمات المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعى أو المكاتب التابعة لها

مترو الأنفاق

- صرف تذاكر بقيمة 50 قرشا لذوى الهمم حتى عدد 39 محطة - إصدار اشتراكات بقيمة 22 جنيها ربع سنوى لعدد 180 رحلة

السكة الحديد:

- صرف تذاكر بتخفيض 50% لذوى الهمم على قطارات النوم - المكيفة - التهوية الديناميكية - تحيا مصر

- إصدار اشتراكات بنفس نسب التخفيض.