شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم توصيات الزراعة لمزارعى القطن خلال شهر فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول القطن مراعاتها، خلال شهر فبراير.



وتمثلت التوصيات التي أعد مادتها العلمية معهد بحوث المحاصيل الحقلية فى الآتي: وتمثلت التوصيات التي أعد مادتها العلمية معهد بحوث المحاصيل الحقلية فى الآتي: 1 – حرث الأرض حرثا عميقا مرتين متعامدتين وتركها فترة لا تقل عن 15 يوما للتشميس بين الحرثة والأخرى لتحرير العناصر الغذائية المثبتة في التربة لتكون ميسرة لامتصاص النبات لها.

2 – إذا كانت الأرض مكان أرز تعطى حرثة ثالثة متعامدة على اتجاه التخطيط.

3 – تزحف الأرض جيدا لتنعيمها وتسويتها.

4- إضافة سماد السوبر فوسفات بالمعدلات الموصي بها بعد التزحيف وقبل التخطيط.

5 – ينصح بالتبكير في الزراعة على أن تكون في النصف الأول من مارس في الوجه القبلي والنصف الثاني من مارس في الوجه البحري.