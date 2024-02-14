"بتكتب شيكات".. بخطوات قانونية احميها من فخ التزوير

القاهرة - سامية سيد - يتساءل الكثير من المواطنين عن كيفية حماية الإيصالات أو "الشيك" من التزوير، و" الخليج 365" يوضح فى النقاط التالية كيفية حماية "الشيك" من التزوير طبقًا للقانون.

1- عدم توقيع أى شيك مفتوح على بياض وتوقيعه فقط بعد إتمام التفاصيل المطلوبة.

2- عدم ترك مساحة فارغة أمام أو خلف اسم المستفيد، أو المبلغ المكتوب بالكلمات والأرقام وإلغاء الفراغ بالشطب.

3- الحد من عدد التوقيعات المفوض بها والمتعدده فى الحساب لضمان التحكم المطلوب.

4- التأكد من إلغاء الشيكات التى تحتوى على أخطاء ومفردات زائده وإتلاف أية شيكات باطلة.

5- التأكد من تسوية الحساب المصرفى بشكل منتظم.

6- الإبلاغ فى حالة الفقد أو سرقة دفتر الشيكات تفادى لاستغلاله.