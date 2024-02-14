شكرا لقرائتكم خبر عن لخدمة 62 ألف نسمة.. تعرف على مشروعات حياة كريمة فى قرية المنشية بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بإستمرار المتابعة الميدانية لنسب التنفيذ الجارية بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة".

ويرصد ”الخليج 365” أبرز المعلومات عن معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية بقرية المنشية الجديدة:

- تقع قرية المنشية الجديدة وسط محافظة أسوان بمركز كوم أمبو.

- تساعد مشروعات المبادرة الرئاسية نحو 62.7 ألف مواطن بنطاق القرية وتوابعها.

- وصل عدد المشروعات فى القرية إلى 28 مشروعا.

- يبلغ عدد التوابع لقرية المنشية الجديدة نحو 22 قرية فرعية.

- تم الانتهاء من 19 مشروعا بنسبة 100% وبدء تشغيلها لتقديم الخدمات الجماهيرية.

- المشروعات التى تم الانتهاء منها هى مجمع الخدمات الحكومية ووحدة طب الأسرة ووحدة الإسعاف، بجانب مشروعات إنشاء عدد من المدارس ومراكز الشباب ومكاتب البريد وأيضًا إنشاء الكبارى وتبطين الترع.

- تشمل المشروعات أيضا، مشروع إنشاء المجمع الزراعى بنسبة 98%.

- وتضم أيضًا مشروعات الصرف الصحى ومنها تنفيذ خطوط الطرد بنسب 95%، وشبكات الإنحدار بنسب 94%، وأيضًا تنفيذ محطة الرفع بنسبة 75%، فضلًا عن توصيل الوصلات المنزلية بنسب 40%.

- استكمال أعمال إحلال وتجديد شبكة الكهرباء بالقرية وتوابعها والتى بلغت نسب التنفيذ بها إلى 85%.