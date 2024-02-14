شكرا لقرائتكم خبر عن "الشعرى اليمانية" تزين الليالى حتى نهاية فبراير ويعرف باسم "نجم الكلب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر ليالى فبراير وقت رائع لرؤية نجم الشعرى الذى يمكن رصده بسهوله بالعين المجردة فهو ألمع نجم فى قبة السماء ومعظم الراصدين فى الوطن العربى والنصف الشمالى للكرة الارضية يشاهدون الشعرى اليمانية بالأفق الجنوبى الشرقى بداية الليل أو الجنوبى الغربى فجرًا فى ليالى الشتاء وحتى منتصف الربيع، بالرغم من لون الشعرى الأزرق الأبيض فهذا النجم يسمى نجم قوس قزح لأنه غالبًا ما يومض بعدة ألوان.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن سطوع نجم الشعرى وتغيرات لونه تدفع الناس فى بعض الأحيان إلى الاعتقاد انهم يشاهدون جسم غريب، ببساطة هذه التغيرات اللونية تحدث عندما يعبر ضوء نجم ساطع مثل الشعرى من خلال طبقة كثيفة من الغلاف الجوى للأرض، وتؤثر الكثافة ودرجة حرارة هواء الأرض المتفاوتة على ضوء النجوم المرئى خاصة عندما يكون النجم منخفضا فى السماء.

وتابع التقرير أن هذا الأمر يحدث مع النجوم أخرى أيضا ولكنه أكثر وضوحًا مع الشعرى لأنه نجم ساطع جدًا، وكما يرصد من جميع أنحاء العالم فان نجم الشعرى يشرق فى منتصف المساء فى ديسمبر وبحلول منتصف أبريل فانه يغرب فى الجنوب الغربى منتصف المساء.

ونجم الشعرى من السهل العثور عليه ولكن يمكن لأى شخص يعرف مجموعه نجوم الجبار أو الجوزاء (اورايون) أن يقوم ببساطة برسم خط من خلال حزام الجبار للعثور على نجم الشعرى، والشعرى معروف بإسم "نجم الكلب"، لأنه هو النجم الرئيسى فى مجموعة نجوم "كانيس ماجور"، أو الكلب الأكبر.

وخلال فصل الصيف سيكون نجم الشعرى وراء الشمس كما يشاهد من الأرض فى النصف الشمالى من الكرة الأرضية وفى أواخر الصيف يظهر فى الأفق الشرقى قبل شروق الشمس ( بالقرب من الشمس فى سماء الارض).

وأضاف التقرير: أن اللمعان الظاهرى لنجم الشعرى هو (- 1.44)، وهو بذلك - أكثر إشراقا - من أى نجم آخر، علمًا بان هناك النجوم أكثر سطوعا من الشعرى من حيث الطاقة الفعلية والضوء الناتج، لكنها أبعد وبالتالى تظهر باهتة بالنسبة لنا.

وعادة الأجرام السماوية الوحيدة التى تتفوق على الشعرى فى سماء الأرض هى الشمس والقمر والزهرة والمشترى والمريخ وعطارد (وفى بعض الأحيان يفوق الشعرى لمعان عطارد أيضا). وبعدم اخذ الشمس بعين الاعتبار، فإن ثانى ألمع نجم فى سماء الأرض بعد الشعرى - هو نجم سهيل.

يبعد نجم الشعرى مسافة فى 8.6 سنة ضوئية وهو بذلك واحد من أقرب النجوم لنا بعد الشمس، ويصنف الشعرى كنجم من نوع "A" وهذا يعنى أنه أكثر سخونة من الشمس، ودرجة حرارة سطحه حوالى 9,667 درجة مئوية مقارنة بالشمس 5,505 درجة مئوية، وهو نجم تسلسل رئيسى، بمعنى أنه ينتج معظم طاقته بتحويل الهيدروجين إلى الهيليوم من خلال الاندماج النووي.

يوجد لدى الشعرى مرافق صغير وهو نجم خافت يسمى بشكل مناسب "الجرو"وهذا الاسم يدل على العنفوان"، ولكن فى الواقع رفيق الشعرى هو نجم ميت يسمى قزم أبيض بحجم الأرض وهو خافت جدًا وهناك حاجة لاستخدام التلسكوب لرؤيته.