شاهد نسب تنفيذ محطة مترو التوفيقية بالخط الثالث.. صور

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 صور توضح تقدم الأعمال بمحطة مترو التوفيقية ضمن أعمال الجزء الثالث 3C من المرحلة الثالثة للخط الثالث، حيث يمتد الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث بطـول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة وتشمل 5 محطـات [3 محطـات نفقيـة (التوفيقية – وادى النيل – جامعة الدول ) ومحطة علوية (جامعة القاهرة) ومحطة سطحية (بولاق الدكرور).

وتقع المحطة فى تقاطع شارع أحمد عرابى مع شارع الرشيد بالمهندسين وتخدم الاف السكان بالمنطقة، وينشر الخليج 365 صور توضح أعمال التشطيبات النهائية بمحطة التوفيقية.

ويمتد مسار المرحلة الثالثة بالمشروع، بطول 17.7 كم وتشتمل على 15 محطة من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالًا إلى منطقة إمبابة وصولًا إلى الطريق الدائرى، وفرعه جنوبًا إلى المهندسين وبولاق الدكرور مارًا بشارعى وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلى جامعة القاهرة.