شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة تهمك.. المستندات المطلوبة لتعديل رخصة محل بالجيزة بإخراج شريك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل كثير من أصحاب المحال في محافظة الجيزة عن المستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب للمركز التكنولوجي لتعديل رخصة محل بإضافة أو إخراج شريك، حيث تقدم مراكز الخدمات الحكومية التكنولوجية أغلب الخدمات الحكومية للمواطنين من خلال قنوات متطورة تخفف من الأعباء الإدارية وتبسط من الإجراءات وتنجزها في أسرع وقت وبصورة حضارية وسريعة ومتكاملة.

تتيح المراكز التكنولوجية في محافظة الجيزة ضمن خدماتها المقدمة للمواطنين، خدمة تعديل رخصة بإضافة أو إخراج شريك أو شركاء للمحلات التجارية والصناعية والعامة، بشرط تقديم طالب الخدمة بالمركز التكنولوجي في الحي أو المركز التابع له المحل الأوراق والمستندات التالية:

-صورة عقد شركة موثق بالتعديل المطلوب (إضافة شريك – إخراج شريك( والأصل للاطلاع.

-صورة للبطاقة الضريبية متضمنة ما تم من تعديل في الشركاء، والأصل للاطلاع.

-صورة المستند الذي يفيد اشتراك الشركاء الجدد في التأمينات، والأصل للاطلاع.

-صحيفة الحالة الجنائية للشركاء الجدد (للمحل العام).

-أصل رخصة المحل.

-صورة عقد إيجار موثق باسم المتنازل إليه في حالة خروج الشريك صاحب عقد الإيجار القديم والأصل للاطلاع.

-صورة مستند إثبات الشخصية للشركاء الجدد، والأصل للاطلاع.

-توكيل رسمي في حالة الوكالة.

-الموقف من التجنيد (في حالة نقل الرخصة لمحل عام) للشركاء الجدد إذا كانت أعمارهم بين 21:30 سنة.

يُذكر أن المراكز التكنولوجية في محافظة الجيزة تقع في كلا من (العجوزة، والدقى، وبولاق الدكرور، والعمرانية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وجنوب الجيزة، وكرداسة، والواحات البحرية، والبدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس)، علاوة على المركز التكنولوجى الجديد بالمنطقة الصناعية والاستثمارية لدعم الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات والمصانع.