المدارس توجه طلبة الثانوية العامة بسرعة تسليم استمارة التقدم للامتحانات

القاهرة - سامية سيد - وجهت المدارس طلاب الثانوية العامة بسرعة تسليم استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024، والأوراق المطلوبة مع الاستمارة، مشددة على أهمية انتهاء الطلاب من تسليم الاستمارات والأوراق حتى يتم مراجعتها من قبل شئون الطلبة فى المدارس قبل إرسال الاستمارات إلى لجان النظام والمراقبة، مؤكدة أنه يتم مراجعة الاستمارات من قبل الكنترولات وتصنيفها حسب الشعب واللغة الأجنبية الثانية وحصر أعداد الطلبة المتقدمين للاختبارات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الطالب يسلم الاستمارة والأوراق المطلوبة لدخول الامتحانات وتتضمن الاستمارة الأصل وصور منها و4 صور شخصية مكتوب عليها اسم الطالب وشهادة ميلاد حديثة وإيصال المصروفات وصورة منه وإيصال التابلت وصورة منه وإيصال الاستمارة (رسوم دخول الامتحان) وصورة منه وصورة بطاقة ولى الأمر مكتوب عليها رقم تليفون ولى الأمر وإيصال إعادة قيد لمن تجاوز نسب الغياب المقررة قانونًا وطابع فئة (10) جنيهات باسم دعم وتنمية المشروعات وصورة بطاقة الطالب مكتوب عليها رقم تليفون الطالب- هذا البند خاص بالطلاب الراسبين فقط (حوالة بريدية باسم الإدارة العامة للامتحانات بـ20 جنيها وبيان رسوب من الإدارة التعليمية.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لطلاب الثانوية العامة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 بداية من الأحد 14 يناير 2024، ويمكن للطلاب الآن الدخول على الرابط التالى لملء الاستمارة https://moe-register.emis.gov.eg.