شكرا لقرائتكم خبر عن ازاى تحصل على كوبونات سلعية من "التموين" لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كوبونات سلعية لاتاحتها بالمنافذ التابعة للوزارة خلال الأيام المقبلة ليقوم القادرين بشرائها لتوزيها على الأسر الأكثر احتياجا مجانا بالتوازى مع انطلاق معارض "أهلا رمضان" 2024، منتصف شهر فبراير الجارى.

ويستطيع المواطن شراء الكوبونات السلعية من منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين وستعلن الوزارة عن المنافذ المقرر طرح الكوبونات السلعية من خلاها خلال الأيام المقبلة، بهدف التيسير على الراغبين فى تلبية احتياجات ‏المواطنين غير القادرين بشكل يمنح لهم حرية شراء ‏احتياجاتهم من السلع دون فرض سلع معينة، ومن المقرر أن تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية الكوبونات بفئات تتراوح من 100 و150 و200 جنيه وحتى 500 جنيه للكوبون الواحد، ويمكن للمواطن شراء أى كمية ‏منها، ويمكن صرف السلع من داخل فروع المجمعات الاستهلاكية أو من فروع التجزئة بشركات الجملة.