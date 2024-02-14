شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة معرض "أهلا رمضان" فى مدينة البدرشين خلال الأيام المقبلة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد محافظة الجيزة استعدادات مكثفة في مختلف القطاعات الخدمية لاستقبال شهر رمضان الكريم، فوفقًا للحسابات الفلكية يكون أول أيام شهر رمضان 2024 فلكيا الإثنين 11 مارس 2024، وعدته ستكون 30 يومًا.

ومع قرب حلول الشهر الكريم، بدأت المحافظة تكثف حملاتها التفتيشية لإحكام السيطرة على الأسواق والتأكد من وجود قوائم الأسعار وفواتير السلع المعروضة وإتاحتها للمواطنين بالأسعار المقررة دون مغالاة، إلى جانب التوسع في إنشاء شوادر ومنافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين.

وتخطط محافظة الجيزة لإقامة 10 معارض لـ"أهلًا رمضان" هذا العام، لتغطية مختلف قطاعات المحافظة وتخفيف العبء عن المواطنين، حيث بدأت منذ أيام وبالتعاون مع الغرفة التجارية بالجيزة ومديرية التموين تجهيز معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي بحي العمرانية على مساحة 1000 متر؛ لتوفير احتياجات المواطنين من مختلف السلع الغذائية.

ومن المقرر إقامة أحد معارض "أهلًا رمضان" في محافظة الجيزة بشارع بورسعيد بمركز ومدينة البدرشين، وذلك على مساحة 500 متر، حيث تستهدف المحافظة إقامة المعارض بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية لتغطية كافة قطاعاتها.

يُذكر أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أن معارض "أهلا رمضان" ستبدأ منتصف الشهر الجاري في الكثير من المحافظات، مشيراً إلى أن الحد الأدنى بكل محافظة هو 3 معارض رئيسية بالإضافة الى الشوادر والسيارات المتنقلة، ومنافذ جمعيتي لمن يريد من أصحابها.