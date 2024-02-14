معهد تكنولوجيا الأغذية ينظم برنامجا للتوعية بالمعيار العالمى لسلامة الغذاء

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القاهرة - سامية سيد - ينظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية برنامجا تدريبيا بعنوان التوعية بالمعيار العالمى لسلامة الغذاء، للكوادر العاملة فى مجال التصنيع الغذائى وشباب الخريجين وطلاب الجامعات، تحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأوضح الدكتور شاكر عرفات مدير المعهد أن المعيار العالمي لسلامة الغذاء يوفر إطاراً لمصنعي الأغذية لمساعدتهم على إنتاج أغذية آمنة وأصلية وقانونية والعمل على إدارة جودة المنتج لتلبية متطلبات العملاء.

بدأت فكرة العمل بالمعيار وتطويره ونشره فى عام 1998، وقد تم تحديثه على شكل إصدارات مختلفة على فترات منتظمة بدءاً من الإصدار الأول الى الإصدار التاسع ليعكس أحدث الأفكار في مجال سلامة الأغذية، ولتشجيع اعتماد المعيار في جميع أنحاء العالم، وأيضاً لتحديد معايير سلامة الأغذية وأصالتها والجودة والتشغيل المطلوبة داخل منشآت التصنيع الغذائي للوفاء بالالتزامات فيما يتعلق بالامتثال القانوني وحماية المستهلك.

كما أشار عرفات الى أن المعيار يغطي شروط القضاء على مخاطر المخاطر المتعلقة بالأغذية من أجل ضمان النظافة والصحة والسلامة في شركات إنتاج الأغذية و فوائد معايير BRCGS تشمل تقليل عمليات سحب المنتجات والشكاوى والمنتجات المرفوضة و معترف بها من قبل العديد من تجار التجزئة في جميع أنحاء العالم، ما يقلل من عبء عمليات التدقيق المتعددة و زيادة ثقة العملاء ، وفتح فرص جديدة في السوق.

ومن جانبه أكد الدكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد والتدريب أن الإصدار التاسع وهو أحدث إصدارات المعيار العالمي لسلامة الغذاء، حيث قامت مجموعات العمل المكونة من أصحاب المصلحة الدوليين الذين يمثلون مصنعي الأغذية وتجار التجزئة وشركات الخدمات الغذائية وهيئات إصدار الشهادات وخبراء والمستشارين الفنيين بتطوير المعلومات الخاصة بالمعيار ومراجعتها مع التركيز على تشجيع الفهم ومواصلة تطوير ثقافة سلامة المنتجات الغذائية و ضمان قابلية التطبيق العالمي، والتوافق مع المبادئ العامة للدستور الغذائي لنظافة الأغذية، ومتطلبات لمبادرة العالمية لسلامة الأغذية و استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عملية التدقيق أو المراجعة و تحديث المتطلبات المرتبطة بأنشطة سلامة المنتج الأساسية ، مثل المراجعات الداخلية وتحليل السبب الجذري والإجراءات الوقائية وإدارة الحوادث و توفير المعلومات الكافية للشركات التي تعمل في مجال إنتاج الأعلاف الحيوانية و استمرار التركيز على التزام الادارة العليا وعلى أنظمة سلامة الغذاء خاصة نظام الهاسب ونظام ادارة الجودة الداعم مع توجيه عملية التدقيق على تنفيذ ممارسات التصنيع الجيدة.

كما أكد عشيبة أن البرنامج التدريبى يهدف الى اكساب المتدربين الخبرة اللازمة لبناء نظام سلامة غذاء يتوافق مع متطلبات المعيار العالمي لسلامة الغذاء الإصدار التاسع و كذلك تعريف العاملين في قطاع الأغذية، والمشروبات، وتجارة التجزئة، والضيافة بالضوابط التشغيلية اللازمة لهذا المعيار مما يساعد في الإحتفاظ بالتواجد في الأسواق الرئيسية أو دخول أسواق رئيسية جديدة.

يضم البرنامج التدريبى مقدمة وخلفية عن تطور وفوائد المعيار - متطلبات المعيار التى يجب على شركات التصنيع الغذائي الالتزام به للحصول على الشهادة - بروتوكول عملية التدقيق وقواعد منح الشهادات وتفاصيل التدقيق المختلفة - أنظمة الإدارة والحوكمة المعمول بها للمعيار ولإدارة هيئات إصدار الشهادات المسجلة لتشغيل المخطط - الملحقات الخاصة بالمواصفة.