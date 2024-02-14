شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: 500 طن سلع غذائية من مشروع صكوك الإطعام للأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر
ليصل إجمالى ما تم تقديمه من الأوقاف لأهالى غزة 70 طنًا من اللحوم و300 طن من السلع الغذائية، فضلًا عن ثلاثين مليون جنيه تم تنفيذها بمعرفة تحيا مصر، وستين مليون جنيه تم تقديمها فى صورة سلع غذائية سابقًا؛ ليصل إجمالى ما قدمته الأوقاف المصرية لأهالى غزة من مساعدات عينية أكثر من مائة وعشرة ملايين جنيه فى صورة مساعدات غذائية.
وتؤكد وزارة الأوقاف المصرية أن العمل على وقف العدوان على غزة وعلى الشعب الفلسطيني بصفة عامة وتقديم المساعدات الإنسانية الإغاثية التى تفى بالاحتياجات الأساسية لأهل غزة ينبغى أن يحظى بأولوية دولية لدى كل أصحاب الضمائر الحية وجميع المؤسسات الحقوقية والإنسانية، باعتبار هذا وذاك مطلبا ملحا لإنقاذ أهل غزة وتوفير ما يمكن أن ينقذهم من حرب الإبادة والتجويع التي يتعرضون لها.
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